Jaime Lorente se lanza como cantante

Cuantos corazones, cuántas vidas hay?

Cuánto corazón y cuánta vida tengo? (x2)

Me escondo yo, me escondo yo

Me escondo yo, habla mi miedo (x2)

Dispárame, para tenerme, mátame

Resulta que no tengo dueño

Dispárame, para tenerme, mátame

Resulta que no

Tan quieto y roto frente al espejo

No son mis ojos, no es mi reflejo

Se escucha un grito sordo a lo lejos

Esclavo de quien soy yo?

La culpa de quien no soy

Esclavo de quien soy yo?

A dónde voy? A dónde voy?

A dónde voy? A dónde voy?