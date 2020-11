Así es el amor tóxico de ChocquibTown

En medio de la reapertura mundial, ChocquibTown apuesta a un mensaje universal de sensatez y empatía.

La agrupación colombiana ganadora del Latin Grammy se unió al puertoriqueño Dalex para Amor Tóxico.

En palabras de Goyo, un "Amor Tóxico" es ese que no te deja crecer, egoísta, que no piensa en lo que hace feliz a la otra persona, así como es tóxica la dificultad de cortar con una persona con la que se quiere estar, pero no te brinda lo que necesitas".