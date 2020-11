Ryan Murphy compartió el poster del nuevo spinoff de American Horror Story...¡Y es aterrador!

En septiembre fue el debut de Ratched, la serie protagonizada por Sarah Paulson y que está inspirada la novela One Flew Over the Cuckoo's Nest y que es la más reciente creación del escritor Ryan Murphy. Pero parece que aún tiene más sorpresas, ya que solo semanas después reveló cuál será el futuro de otra de sus series más reconocidas, American Horror Story. ¿La respuesta? Un nuevo spin-off que parece que contará con varios de los mejores elementos de sus temporadas anteriores (sobre todo Murder House y Coven).