Este inolvidable personaje de SATC inspiró a Lucas Bravo en Emily in Paris

Es imposible no comparar a Emily in Paris con Sex and the City.

Ambas creadas por Darren Star, la protagonista de cada serie es una mujer profesional obsesionada con la moda con grandes sueños y un guardarropa aún mayor. La legendaria diseñadora de vestuario Patricia Field es responsable de vestir a los personajes principales con lujosas prendas de diseñador. Y las ciudades en las que se filmaron, París y Nueva York, están llenas de posibilidades. Pero hay otro atributo que comparten Emily y la Carrie Bradshaw de Sarah Jessica Parker: ambas se enamoran de hombres complicados y demasiado atractivos.

Es por eso que es hora de hablar de Lucas Bravo, un hombre que espera ver mucho más en la segunda temporada.

En Emily in Paris, protagonizada por Lily Collins como el personaje principal, el actor francés de 32 años interpreta a Gabriel, el vecino de Emily y el hombre en el centro de un triángulo amoroso bastante incómodo. Es encantador, un gran chef y nos recuerda a cierto personaje de espíritu libre de Sex and the City.

¿Cuál? Deja que Bravo te explique.