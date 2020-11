Emma Roberts recuerda el difícil proceso de congelar sus óvulos tras ser diagnosticada con endometriosis

La actriz llegó a pensar que no podría tener hijos.

A estas alturas no es ningún secreto que Emma Roberts está esperando su primer hijo con su novio Garrett Hedlund. De hecho, como protagonista de la edición de diciembre/enero de Cosmopolitan, el vientre de la actriz embarazada ocupó un lugar central durante la sesión. En una entrevista complementaria con la autora Stephanie Danler, la estrella de 29 años fue más allá, habló sobre su diagnóstico de endometriosis, revelaciones de fertilidad, congelar de sus óvulos y la eventual noticia de su bebé.

"A los 16, pensé, para cuando tenga 24, estaré casada y con hijos. Y luego tenía 24 y pensé, ¿recuerdas cuando dije que ya estaría casada y con hijos?", recordó en la entrevista. "Con el trabajo, especialmente con la actuación, los viajes, las horas, no siempre es propicio para establecerse de una manera tradicional".

Sin embargo, tener hijos se convirtió en una prioridad más consciente después de que Roberts se enteró de que había estado sufriendo de endometriosis no diagnosticada desde su adolescencia. "Siempre tuve cólicos y menstruaciones debilitantes, tan fuertes que faltaba a la escuela y, luego, tendría que cancelar reuniones", explicó. "Le mencioné esto a mi médico, quien no lo investigó y me envió a mi camino porque tal vez estaba siendo dramática. A finales de mis 20, tenía la sensación de que necesitaba cambiarme a una doctora. La mejor decisión. Hizo pruebas, me envió a un especialista. Finalmente, se confirmó que no estaba siendo dramática. Pero para entonces, había afectado mi fertilidad. Me dijeron, 'Probablemente deberías congelar tus óvulos o investigar otras opciones.'"