El adorable tributo de cumpleaños de Rob Kardashian para su hija Dream

A principios de este mes, Kris dio una actualización poco común sobre Rob, quien poco a poco está volviendo al centro de atención. Después de que Rob apareció en el especial de Keeping Up With the Kardashians por el cumpleaños de Kim Kardashian, Kris le dijo a Cheryl Burke y AJ McLean en Pretty Messed Up de iHeartRadio que su único hijo está "realmente genial".

"Su hija Dream es genial y está muy enamorado de esa niña", señaló Kris. "Es un gran padre y nunca se sabe, tienes hijos, ellos crecen, ellos tienen a sus hijos, y no sabes cómo va a ser alguien como padre, pero él es... vaya".

Y agregó, "Él de verdad es increíble".

Por lo tanto, estamos seguros de que Rob hizo que el cuarto cumpleaños de Dream fuese muy especial.