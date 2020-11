Paulina Goto aclara la polémica sobre su supuesta defensa a Eleazar "N"

Ante los ataques, Paulina Goto salió a aclararlo todo:

"La persona que me estaba entrevistando me contó un poquito y me preguntó sobre mi relación con Eleazar, le dije que siempre fue súper lindo, así fue le tengo muchísimo cariño, pero nunca lo salí a defender, jamás voy a defender ningún tipo de violencia si algo yo he decidido que quiero apoyar y quiero denunciar, ha sido sobre la violencia de género", indicó.