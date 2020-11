Larsa Pippen culpa a Kanye West por causar su disputa con las Kardashian

La ex BFF del clan contó su versión de los hechos.

Larsa Pippen habló públicamente sobre su situación con las Kardashian por primera vez.

La estrella de 46 años compartió su opinión sobre por qué se distanciaron durante el episodio del 9 de noviembre del podcast de Hollywood Raw.

A principios de este año, los fanáticos notaron que Kim Kardashian, Kourtney Kardashian y Khloé Kardashian habían dejado de seguir a su amiga de toda la vida y que Larsa también los había dejado de seguir a ellas.

Si bien Larsa admitió que ella y Kim "claramente tienen un tipo de relación diferente" al que tenían en el pasado, la ex estrella de Real Housewives afirmó que no pudo identificar un incidente que causó la separación. Sin embargo, Larsa pareció sugerir que Kanye West jugó un papel.

"Siento que Kanye estaba en un lugar donde él, ya sabes, realmente no confiaba en nadie con Kim", dijo. "Entonces, siento que yo era la persona que decía, 'Oh, como, no estés tan cerca de ella porque eres muy cercana a ella' que, ya sabes, eso tuvo algo que ver con eso".

A pesar del lado de la historia de Larsa, una fuente cercana a Kim y su familia pintó un panorama completamente diferente y menos dramático de lo que realmente sucedió.