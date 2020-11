Fey se sincera sobre el mito de su verdadera edad

"Tú sabes que cuando haces entrevistas llegan con un papel así con puntos de ¿cómo se llama la gira? ¿cuántos años llevas de carrera? Alguien que te entrevista le tienes que dar, porque no tiene porque saber, ni cómo te llamas, ni cómo empezaste ni nada, entonces ahí, que a mí no me lo enseñaron, fue en Sony mi primera entrevista me acuerdo. Me sientan a alguien y me dice ‘bueno Fey y a tu corta edad de 17 años, no sé qué, y mi cara fue de '¿cómo que 17? Si yo tengo 21", relató.

Si bien en temas de marketing y de listas de popularidad, esta mentira no la afectó, la historia fue otra cuando se descubrió que sostenía una relación con Mauri Stern, conocido por su carrera en Magneto. Para cuando Mauri se convirtió en mánager y novio de Fey, era un adulto, no así la cantante, quien según la versión oficial, era menor de edad.