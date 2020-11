El futuro de Eleazar "N" en La mexicana y el güero

La orden de prisión preventiva, se ha indicado, podría mantener al actor mexicano alejado de los foros de grabación mínimo dos meses. Esto, sin duda, pone en aprietos a la producción de Nicandro Díaz, quien expresó frente los medios su preocupación.

"No hay un panorama certero de lo que está pasando, no sabemos qué vayan a determinar las autoridades. No sabemos qué vamos a hacer", dijo.

Las grabaciones de La mexicana y el güero continuarán hasta diciembre. Más detalles, en el video de arriba.