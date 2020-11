Johnny Depp expulsado de Animales Fantásticos 3 luego de perder su juicio con Amber Heard

El actor ya no le dará vida al villano de esta franquicia mágica.

Johnny Depp se ha visto obligado a salir de la tercera película de Animales fantásticos después de perder su caso de difamación que involucra acusaciones de agresión hechas por su ex esposa Amber Heard.

"En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que me han brindado su apoyo y lealtad", dijo el actor, que interpretó a Grindelwald en las precuelas de Harry Potter, en una declaración en Instagram este 6 de noviembre. "Me siento humilde y conmovido por sus numerosos mensajes de amor y preocupación, especialmente durante los últimos días. En segundo lugar, deseo informarles que Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en Animales fantásticos y que he respetado y aceptado esa solicitud".

"Finalmente, quiero decir esto. Mi determinación sigue siendo fuerte y tengo la intención de probar que las acusaciones en mi contra son falsas", continuó. "Mi vida y mi carrera no estarán definidas en este momento".

Warner Bros., el estudio detrás de la franquicia emitió una declaración propia. "Agradecemos a Johnny por su trabajo en las películas hasta la fecha", decía el mensaje. "Animales fantásticos 3 está actualmente en producción, y el papel de Gellert Grindelwald será reformulado. La película debutará en los cines de todo el mundo en el verano de 2022".