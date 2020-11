El historial de acusaciones de violencia de género en la carrera de Eleazar Gómez

En 2018, Eleazar sostuvo un breve romance con Gaby Ruiz, ex integrante de Acapulco Shore, quien si bien no denunció agresión física, reveló que decidió alejarse de él por "bipolar e inmduro", además de que se dio cuenta de la fama de mujeriego y fiestero que tenía. La también modelo aceptó que no quiso hacer caso a las acusaciones de sus ex parejas cuando comenzó a salir con Eleazar.