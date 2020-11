Khloé Kardashian hizo una inesperada amiga en plena cuarentena

Ni siquiera en cuarentena este clan es aburrido…

En el nuevo episodio de Keeping Up With the Kardashians, Khloé Kardashian continuó su aislamiento mientras se recuperaba de COVID-19. Mientras la magnate de Good American se mejoraba, también luchaba por mantenerse entretenida.

"He estado en mi habitación durante unos 14 días. Definitivamente estoy mejorando y haciéndome más saludable, gracias a Dios, porque esa fue la peor enfermedad que he tenido", dijo Khloé en imágenes grabadas por ella misma. "Tuve días en los que simplemente temblabas sin motivo alguno. Es realmente una lucha respirar y toser incontrolablemente".

Aunque Khloé estaba "muy agradecida" de sentirse mejor, se encontró extrañando a su hija True Thompson.

"No estoy tratando de quejarme", agregó. "Es muy solitario".

Para pasar el tiempo, Khloé se encontró haciendo tareas al azar.

"Soy tan limpia que no tengo mucho que limpiar", se lamentó. "Pero, claro, tengo que limpiar mis pinceles de maquillaje. Listo. Hacer mi cama. Listo. Volver a estar en ella. Listo. Ver una hora de noticias del día. Listo. Cambiar mi pijama un puñado de veces. Listo. Acechar a mi hija. Listo".