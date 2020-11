Miley Cyrus revela por qué no pasó demasiado tiempo llorando por su divorcio de Liam Hemsworth

Cyrus continuó, "En cierto modo, no pasé mucho tiempo llorando por eso, y no fue por ser fría o porque intentara evitar sentir algo, sino porque no iba a cambiarlo. Traté de seguir activa en lo que puedo controlar, de lo contrario, empiezas a sentirte atrapada".

Al no llorar, dijo que puede seguir adelante. Pero Cyrus agregó: "Yo diría que hay un estigma de frialdad para una mujer que en realidad sigue adelante".

Sus sentimientos todavía cambian "realmente drásticamente" todo el tiempo, y especuló que sus ex (Hemsworth y Cody Simpson más recientemente) piensan que se ha vuelto menos emocional con el tiempo.