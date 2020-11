Ex novio de Danna Paola es detenido por presunta agresión física a su pareja

"... Cosas muy feas que yo debí haber tomado cartas en el asunto legalmente, pero no lo hice porque no quería que se hiciera escándalo. Una vez peleamos en una cafetería y llegó la policía, y obviamente teníamos miedo que se hiciera escándalo, pero son cosas que al parecer a él no le importaban, si él estaba enojado lo demostraba", narró.

En respuesta, Eleazar señaló en el mismo programa: "La verdad es que todo lo que ha dicho mi ex novia es falso. Es un chisme que ella se inventó, es un escándalo que, incluso, ella me advirtió (haría) antes de todo esto. Ya teníamos un mes, más o menos, de haber terminado la relación y habíamos seguido teniendo contacto por teléfono. Ella me advirtió que me iba a hacer un escándalo... Y le dije 'La verdad no puedo hacer nada'", relató.

A tres años de dichas acusaciones, de acuerdo con el reporte del periodista Carlos Jiménez, Tefi Valenzuela "...lo acusa de intentar estrangularla y lesionarla."