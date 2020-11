Mira a Kim Kardashian burlarse de su edad con su sobrino Reign Disick

Después de que Reign Disick le dijo a Kim Kardashian que parecía de 26 años, la estrella quiso saber más.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians grabó un divertido video de su sobrino de 5 años jugando las adivinanzas. "Kiki, ¿tienes 26?" preguntó. "Pareces tener 26".

Sorprendida por la estimación, Kim lo invitó a intentar averiguar su edad real.