Sofia Richie y Matthew Morton avivan los rumores de romance con un beso

Parece que las cosas se están calentando entre Sofia Richie y Matthew Morton.

Menos de tres semanas después de que fueran vistos juntos en Nobu, la modelo y el cofundador de Cha Cha Matcha disfrutaron de una cena japonesa-peruana esta semana en Matsuhisa. El lunes 2 de noviembre, los dos fueron fotografiados juntos en el lugar de moda de Beverly Hills junto con un grupo de amigos. Durante la comida, los fotógrafos los capturaron besándose en la mesa.

Cuando provocaron rumores de romance por primera vez en octubre, inmediatamente después de la separación de Richie y su ex Scott Disick, una fuente aclaró rápidamente su estado. "Sofia no está saliendo con Matthew", dijo el informante. "Se han estado enviando mensajes de texto durante algunas semanas y decidieron salir. Ella se está divirtiendo y no está buscando una relación".