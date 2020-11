¿Cómo se siente Kylie Jenner sobre el romance de Stassie Karanikolaou y Noah Centineo?

Es oficial: Noah Centineo y Stassie Karanikolaou son pareja.

E! News se enteró de que el actor de To All the Boys I've Loved Before y la influencer de Instagram oficializaron su relación. Esta noticia llega después de que se viera a la pareja besándose en una fiesta privada el jueves 29 de octubre.

Y ellos ciertamente no están ocultando su relación, ya que, según nuestra fuente, Stassie "ha presentado a Noah a todos sus amigos y han estado juntos en un grupo en entornos sociales". Sí, esto incluye a la mejor amiga de Stassie, Kylie Jenner.