El hilarante momento que protagonizaron Gabriel Soto e Irina Baeva en los premios TVyNovelas

A su regreso de Nueva York, Irina fue cuestionada sobre su intención de regresarse y establecerse en aquella ciudad, lo cual ya la estaría distanciando de su pareja:

"No es cierto, no, para nada... La verdad sí que tengo muchos sueños por cumplir y eso viene más adelante, no me gusta hablar de esas cosas antes de que se cumplan, porque finalmente de eso se trata, de que una vez que los éxitos y los pasos de una hablen por sí solos finalmente".