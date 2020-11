Lady Gaga pide disculpas a su novio por recordar y hablar de su ex Taylor Kinney

En una entrevista reciente con The Kyle & Jackie O Show, la superestrella mundial se sinceró sobre un momento en su vida en el que odiaba estar soltera.

"Fue un proceso realmente difícil para mí porque estaba pasando por un momento de mi vida", dijo Gaga. "En realidad estaba teniendo muchos problemas con eso. No me gustaba estar soltera. Sentía que mi carrera se había apoderado de todo y que mi vida personal era algo para lo que no tenía tanto tiempo para seguir y controlar y me puse muy triste".