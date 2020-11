La actriz que hizo de Jennifer Garner joven en 13 Going on 30 recreó icónica escena de la peli

Videos relacionados : ¡La actriz que interpretó a la joven Jenna recrea el look de Jennifer Garner en '13 Going on 30'!

Para Halloween 2020, la actriz que interpretó a Jenna Rink de 13 años rindió tributo al clásico de 2004... Épico. Christa Allen tiene (casi) 30 años, así que podemos decir que está muy cerca de seguir los pasos de Jenna Rink, el personaje principal de Como si tuviera 30. Para el sábado 31 de octubre de Halloween, la actriz compartió un video donde recreaba o una de las escenas más famosas de la película de culto de 2004: la parte donde Jenna, de 30, se alistaba para una fiesta de la revista Poise mientras escuchaba I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston. "¡¡Feliz Halloween!!" escribió Allen, de 28 años. "¿Quieren bailar? #13goingon30"