Fue asesinado Eddie Hassell, estrella Devious Maids

Aunque tenía muchos créditos en su haber, Hassell era más conocido por interpretar a Phil Nance en 'Surface' y a Eddie Suarez en Devious Maids.

Junto con sus proyectos de Hollywood, Hassell fue autor. En 2009, lanzó su libro Someone Should Tell You: Startling Revelations and Truths to Help You Understand and Improve Your Life.