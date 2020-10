Así están las cosas entre Kourtney Kardashian y Scott Disick luego de sus últimas vacaciones

Como ya saben los seguidores de Keeping Up With the Kardashians, Scott y Sofia Richie decidieron terminar en mayo después de casi tres años juntos. En cuanto a Kourtney, ella se ha mantenido soltera mientras expande sus negocios.

Sin embargo, entre comentarios pícaros y mensajes coquetos en las redes sociales, es difícil para los fanáticos no levantar algunas cejas y esperar que su amistad se convierta en algo más en el futuro.