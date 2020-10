Así fue el increíble viaje del cumpleaños Nº40 de Kim Kardashian

¡Kim Kardashian es la fiesta!

Como los lectores de E! seguramente lo saben, la estrella de Keeping Up With the Kardashians cumplió 40 años la semana pasada y, con la ayuda de sus familiares y amigos más cercanos, Kim ha estado celebrando desde entonces.

La mamá de Kim, Kris Jenner, y sus hermanas Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner dieron inicio a la ocasión con una fiesta sorpresa íntima y sentimental, que los fanáticos de KUWTK pueden revivir viendo el episodio especial de la semana pasada, y luego, el clan de Kardashian-Jenner se dirigió a un lugar tropical para una escapada de lujo.