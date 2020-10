Demi Lovato será la host de los E! People’s Choice Awards 2020

Amber Asaly

La superestrella internacional ha seguido usando su voz para defender causas cercanas a ella, y más recientemente se asoció con Marshmello para el lanzamiento de la inspiradora canción Ok Not To Be Ok, programada para el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Recientemente, subió al escenario en los Billboard Music Awards para estrenar su balada política, Commander In Chief.

Además de ganar cinco People's Choice Awards, la artista discográfica multiplatino también ha recibido un MTV Video Music Award, un ALMA Award, un Latin American Music Award, un GLAAD Vanguard Award por activismo LGBTQ y, más recientemente, una nominación a los VMAs por I Love Me, en la categoría Video para el Bien.