¡Emily Ratajkowski está embarazada de su primer bebé con Sebastian Bear-McClard!

Instagram

En el video de arriba las imágenes que la modelo y actriz publicó para confirmar su embarazo.

Si bien Emily desea mantener el género fuera de la ecuación, dijo que creció pensando que sería madre de una niña.

"Para ser completamente honesta, le digo a mi esposo durante la cena, 'no estoy segura de saber siquiera que quiero una niña. Supongo que nunca antes había pensado en tener un niño'", recordó en una conversación.

Emily le reveló que el productor de Uncut Gems respondió: "'Me preocupa que una chica tenga mucho que cumplir como tu hija. Eso es mucha presión'".

En cuanto a su respuesta, recordó haber dicho: "'Nunca dejaré que eso sea un problema', le dije a mi esposo, pero no puedo evitar preocuparme. Todavía lucho contra la misoginia subconsciente e internalizada de manera regular, descubriéndome como la medida del ancho de mis caderas contra las de otra mujer. ¿Quién puede decir que podría proteger a mi hija de eso?"

La estrella confesó que también tiene "miedo" de tener un niño, pero "no de la misma manera" que tener una niña.

"He conocido a demasiados hombres blancos que se mueven por el mundo sin darse cuenta de su privilegio, y muchas de mis experiencias con ellos me han traumatizado", compartió. "Y los niños también. Es impactante darse cuenta de cómo los niños pequeños adquieren un sentido de derecho a los cuerpos de las niñas y al mundo en general. No tengo miedo de criar a un 'chico malo', como muchos de los hombres... He sabido que quienes abusan de su poder lo hacen sin querer. Pero me aterroriza cultivar inadvertidamente el descuido y la falta de conciencia que son tan convenientes para los hombres ".