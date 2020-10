El príncipe Azim de Brunéi murió a los 38 años

"Mi madre fue buena al hacernos darnos cuenta de que las cosas materiales no lo son todo", compartió en 2008. "Si no tuviera nada mañana, podría vivir mi vida y seguir siendo feliz y disfrutarla, porque no necesito todo este oro. Solo necesito correo electrónico y rollos de Twinkie".

Los líderes de las naciones vecinas expresaron sus condolencias durante el fin de semana. El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, dijo que el príncipe Azim "era conocido por su espíritu amable y generoso, y por su dedicación a causas benéficas, educativas y juveniles".

Según CNN, la embajada de Indonesia dijo que el príncipe "siempre será recordado con cariño".