María, la del barrio y Soraya Montenegro se reencuentran y pelean

Thalía e Itatí Cantoral se inspiraron en las pequeñas que se hicieron virales esta semana para darnos el mejor viernes de todos.

La semana estuvo enmarcada por una lluvia de memes gracias a la épica e hilarante pelea entre dos hermanas por apagar la vela de un pastel. Las parodias y adaptaciones de momento fueron publicadas por Memelas de Orizaba y se reinterpretaron por el popular perfil del artista Saint Hoax para hacer referencia a la pelea de Kourtney y Kim Kardashian hace algunos meses en Keeping Up with the Kardashians.

Sin embargo, lo acontecido entre las pequeñas bien podría ser la escena de una telenovela como... María, la del barrio.