Mira el nuevo look de Camila Cabello

Hacia el final del preview de dos minutos, se puede ver a la cantante de Never Be The Same en un escenario rodeada de luces mientras Shawn la observa tras bambalinas.

"Mi canción sale en la radio o algo así y digo, 'Todo se trata de ti. Todas, siempre han sido sobre ti'. Y ella [Camila] dice, ‘¿Qué quieres decir?' Es como, todas son sobre ti. Como, cada canción que he escrito", señala Mendes en la producción de Netflix que estrenará el próximo 4 de diciembre.