Mira el nuevo guiño que Adamari López le hizo a Luis Fonsi

En 2017, Adamari explicaba en Un Nuevo Día la polémica generada entorno a que Despacito no fue considerada dentro de las nominaciones de los MTV Video Music Awards, pese a que fue el hit del año y uno de los más importantes en la historia de la música...

"Hay que averiguar por qué Despacito no está en los MTV, y es que a pesar de que Despacito es el video más visto en la historia de YouTube no está nominada a los importantísimos premios MTV". López habló de la explicación oficial que dio la cadena de televisión en la que aseguraron que el clip no fue tomado en cuenta por no haber sido presentado para la competencia.