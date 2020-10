Esto es lo que realmente sucede entre Sofia Richie y Matthew Morton

A principios de este mes, la estrella de Keeping Up With the Kardashians también fue vista con la modelo Bella Banos en Nobu. Una fuente le dijo a E! News en ese momento, "Han pasado el rato varias veces en las últimas dos semanas y se han estado viendo".

La fuente agregó, "Ha sido una distracción divertida para Scott y se siente bien estar de nuevo en el juego de las citas. Scott no quiere nada serio, pero se están divirtiendo. Le gusta la energía de Bella y cree que tiene una gran personalidad".

Después de la noticia, los fanáticos se dieron cuenta rápidamente de que Sofía dejó de seguir a Scott en Instagram.

"Sofia se sintió decepcionada cuando vio que Scott había salido con Bella", le dijo otra fuente de E! News. "Él ha dicho una y otra vez que no está interesado en las citas y que está concentrado en otras cosas, así que fue una sorpresa y ella sintió que había sido deshonesto".