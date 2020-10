Mauricio Ochmann revela el peso que Aislinn Derbez aún tiene en su vida

Los fans fueron testigos de las diferencias entre la pareja desde De viaje con los Derbez. En 2019, Aislinn compartió con Despierta América que le daba miedo lo que la gente vería de ella: "Sí siento que me salió lo peorcito de mí en ese viaje, tanto con Mauricio como con la familia. Yo estaba histérica, a mí me da mucha pena que salga esto. Gracias al no dormir nada durante un mes, más todas las confrontaciones, sí fue de mis toques de fondo de vida de los más cañones que he tenido… Está padre que vean que no es cierto, que vivimos crisis como todas las parejas".