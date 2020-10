Todos los detalles sobre el reencuentro de Kylie Jenner y Travis Scott

Casi un año después de tomarse un "tiempo separados", Kylie Jenner se reunió con su ex Travis Scott.

Los padres de Stormi volvieron a mostrarse juntos, y te puedes enterar de todos los detalles al respecto en el video.

La relación de la estrella de Keeping Up With the Kardashians y el intérprete de Sicko Mode terminó hace un tiempo, sin embargo, ellos han demostrado que su pequeña es su principal prioridad, y por ello ambos siguen trabajando juntos en su crianza compartida.