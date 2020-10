La película que unirá a Ariana Grande, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Meryl Streep y más

Y hablando de grandes uniones. Los fans de Call Me By Your Name gritaron esta semana cuando Timothée recibió una reacción de su coestrella Armie Hammer.

La también estrella de Lady Bird no tiene que mostrar mucho para enloquecer a sus seguidores, y esto quedó claro con la impresionante cantidad de comentarios y likes que recibió con esta simple selfie.

Como ven, muchos fueron los que reaccionaron al magnetismo de Chalamet, pero si nos preguntan a nosotros, la mejor respuesta definitivamente fue la de Hammer.