Billie Eilish calla de manera magistral a un trol que criticó su cuerpo

Esta no es la primera vez que Eilish estalla contra las personas que la molestan por su cuerpo.

También lo hizo en su cortometraje, NOT MY RESPONSIBILITY, que debutó en el inicio de su gira mundial Where Do We Go?, en marzo.

"¿Me conoces? ¿Realmente me conoces?", dice Eilish en el video. "Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Algunas personas odian lo que uso, algunas personas lo elogian. Algunas personas lo usan para avergonzar a otros, algunas personas lo usan para avergonzarme".