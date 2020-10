Kate Hudson explica por qué sus besos con Matthew McConaughey no fueron tan buenos

A veces suceden demasiadas cosas y el resultado no es el mejor.

Kate Hudson y Matthew McConaughey nos regalaron momentos épicos cuando protagonizaron comedias románticas tan exitosas como How to Lose a Guy in 10 Days (2003) y Fool's Gold (2008).

Para muchos su química en pantalla era innegable e incluso hay quienes los catalogan como los Meg Ryan y Tom Hanks de los 2000s.