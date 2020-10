Mira por qué los fans están convencidos de que Joe Jonas se tatuó el rostro de Sophie Turner

E independientemente de su nueva tinta, Joe ha honrado a Sophie con sus tatuajes antes, grabándose un "15" en su dedo anular para simbolizar cuando se comprometieron el 15 de octubre de 2017.

Los amantes —y fans de Toy Story— incluso se hicieron tatuajes a juego cuando pusieron "To Infinity" y "And Beyond" en cada una de sus muñecas. ¡Eso lo dice todo!