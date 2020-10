La otra rubia con la que se divierte Alejandro Speitzer

Así, a días del estreno de Alguien tiene que morir, el actor de 25 años compartió algunas imágenes detrás de cámaras de las grabaciones de la miniserie, acompañadas por un mensaje muy nostálgico:

"Y qué decir del día que me enteré que compartiría el set con Carmen Maura, @cecilia_suarez , @ester_exposito , @carloscuevas , @ernestoalterio , @chapulo7 @mariola_fuentes , @castropilar @juancazul ... Con nostalgia me remonte a mis inicios, a estos 20 años de esfuerzo, de sueños por cumplir, de dedicación, de días difíciles... al final supe que todo ha valido la pena...", escribió.

Sobre su novia, Speitzer dedicó este gran halago: "Y qué les digo de los 'jóvenes'; por un lado Ester, que con ese talento no hubo día que compartiera el set con ella en el que no me preguntara. Si ahora construye personajes con tal verdad, fuerza y profundidad, de qué será capaz en unos años...".

En respuesta, la actriz le comentó "Eres mucho...".