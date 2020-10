Videos relacionados : El día que Eugenio Derbez tuvo que disfrazarse para ver a José Eduardo

Eugenio reveló detalles de todo lo que pasó cuando perdió la patria potestad de José Eduardo.

"... Cuando veo que alguien, sobre todo compañeros del medio no los dejan ver a sus hijos ... (digo) 'Dios mío, no lo hagan, es lo peor que pueden hacerle al niño'", dijo Eugenio Derbez en su más reciente entrevista en la que abordó lo ocurrido durante los años en que no podía ver a José Eduardo Derbez.

"Cambiaron el teléfono, cambiaron todo...", señaló al describir algunas de las acciones que tomó Victoria Ruffo al quedarse con la patria potestad de nuestro nominado a los E! People's Choice Awards.