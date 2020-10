La verdad detrás del apasionado beso entre Úrsula Corberó y Miguel Ángel Silvestre

Medios españoles como cuore.es hacen referencia a un coqueteo que Lali y Miguel Ángel tuvieron en marzo durante un live.

"Me vuelves loco, me encantas", dijo Silvestre. "Sabes que estoy medio enamorado de ti, así que si me pongo a hablar de ti ahora...".

La intérprete de LALILGERA lo interrumpió y dijo: "calla... te haces querer mucho".

En el portal señalan: "Más allá del buen rollo y de los halagos mutuos, estos dos no pierden una oportunidad para escribir algún que otro comentario en Insta. Los 'me gusta' son frecuentes por ambas partes".