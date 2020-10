¿Danna Paola regresa a la actuación?

¿Está lista Danna Paola para el nuevo proyecto que relevaría a Lu de Élite?

En los últimos meses, la estrella mexicana de ha dedicado a su carrera musical lanzando temas propios y colaboraciones como Contigo, No Bailes Sola, Nada, Santería, Me, Myself, TQ y YA, entre otros.

Mira el video con los indicios que hacen pensar que Danna estaría volviendo a la pantalla chica o grande.