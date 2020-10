Lo que hizo Dylan Sprouse después de 4 años por el cumpleaños de Barbara Palvin

Como muchas historias de amor modernas, el romance de Sprouse y Palvin comenzó con un DM.

"Dije como, 'Oye, no sé si estarás en Nueva York por mucho tiempo, pero deberíamos salir si quieres. Aquí está mi número'", recordó Dylan durante una entrevista de 2019 con W Magazine. "Y ella no me envió un mensaje durante seis meses".

Sin embargo, Palvin no quería precipitarse en la relación.