Eddie Van Halen muere a los 65 luego de batallar contra el cáncer de garganta

La carrera de Eddie despegó en 1972 cuando ayudó a formar la banda que se convertiría en Van Halen.

Con éxitos como Jump, Runnin 'With the Devil y You Really Got Me, el grupo ganaría varios premios. En particular, la banda recibió un Grammy a la Mejor Interpretación de Hard Rock gracias a su álbum de 1992 For Unlawful Carnal Knowledge.

"Durante su legendaria carrera, el ganador del premio GRAMMY, Eddie Van Halen, contribuyó a algunas de las músicas más icónicas del mundo", dijo la Academia de Grabación en un comunicado. "Su interpretación explosiva de la guitarra y su enfoque del proceso musical lo solidificaron como una fuerza innegable en su campo y estableció para siempre su lugar como un verdadero héroe de la guitarra. El mundo tiene suerte de haber sido testigo del genio de Eddie como guitarrista, y sabemos que influirá y dará forma a la música rock indefinidamente".

La larga carrera de Eddie finalmente le valió la oportunidad de ser incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2007.