Policía interviene en la más reciente pelea de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo

En su momento, la defensa de Paulina Rubio compartió a través de un comunicado:

"Es evidente que Colate presentó su demanda para obtener publicidad y beneficio. Paulina no ve al menor hace tres semanas debido a la mala fe de su ex marido. Paulina llamó a la policía el 30 de abril, porque le tocaba a ella estar con el menor. Si alguien ha mostrado casos de desequilibrios ha sido el padre y no la madre. En ningún momento la madre ha estado bajo la influencia de drogas".