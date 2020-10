25 años de Lazos de amor: Así lucen actualmente los galanes de Lucero

Al igual que nosotros, Lucero quedó impactada al conocer el final: "Si me quede muy traumada porque cuando María Guadalupe se agarra la ceja dije 'no vaya a ser que es María Paula' tal vez le esperaba un final peor, pero yo sigo pensando que quien se quedó viva fue María Guadalupe porque María Paula era muy mala, mala persona y no merecía vivir".