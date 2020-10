Scott Disick recibe unos sorpresivos resultados luego de un susto con su salud

¿Qué está pasando con Scott Disick?

El jueves 1º de octubre, en un episodio completamente nuevo de Keeping Up With the Kardashians, el padre de tres hijos temía por su salud mientras enfrentaba un agotamiento crónico. Para empeorar las cosas, las preocupaciones de salud de Scott se produjeron en medio de la creciente pandemia de coronavirus.

"Últimamente, simplemente no he tenido energía para hacer nada", declaró Scott en un confesionario. "Me despierto y simplemente estoy cansado… simplemente no tengo la energía. No sé si estoy envejeciendo o simplemente no estoy en buena forma, pero solo quiero ver si hay algo malo en mí".

La estrella de Flip It Like Disick abordó por primera vez su agotamiento continuo durante un juego de pickle ball con Khloé Kardashian.

Mientras Scott luchaba durante el juego, la margnate de Good American le preguntó, "Scott, ¿qué te pasa?"

Y él respondió, "Estoy agotado".

Debido a su cansancio, Scott necesita salir del juego y se toma un "descanso".

Más adelante en el episodio, el padre de Mason Disick se sinceró sobre sus preocupaciones de salud con Kim Kardashian.