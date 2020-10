Demi Lovato ofrecerá una gran premier musical en los Billboard Music Awards 2020

Este 30 de septiembre, Lovato publicó una canción inédita titulada Still Have Me, y aunque la ex chica Disney no ha dicho directamente qué inspiró esta composición, es claro que las letras y el momento del estreno fueron motivados por su reciente ruptura con Max Ehrich.

"No tengo mucho, pero al menos aún me tengo a mí / Y eso es todo lo que necesito", canta Demi. "Todo a mi alrededor se quebró / Todos los altos ahora solo son bajos / Pero ya ni siquiera importa / Porque prefiero estar sola".