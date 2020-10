Scott Disick teme tener Coronavirus o algo peor

Las cosas se están poniendo muy serias...

El coronavirus finalmente se está infiltrando en la temporada 19 de Keeping Up With the Kardashians, y por como luce este adelanto, la pandemia puede estar llegando demasiado cerca de casa.

En el teaser, Kim Kardashian se encuentra con Scott Disick para ir al supermercado, pero él de repente no se siente bien para hacer este viaje.

"Es decir, prefiero quedarme en casa... Estoy cansado", le dice Scott, lo que hace que la dueña de KKW Beauty le pregunte cuáles son los síntomas del COVID-19.

"No lo sé, pero no creo que tenga eso porque no he estado cerca de tanta gente", responde Disick, reflexionando más sobre el estado de las cosas en un confesionario.

"Está empezando a aparecer en las noticias que está saliendo un virus realmente peligroso llamado corona y todo el mundo está empezando a enfermarse mucho", comienza Scott. "No viajé a París para la Semana de la Moda porque estaba preocupado por eso, y no sé quién lo tiene y quién no. Algunos muestran síntomas, otros no".