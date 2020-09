Surgen rumores de romance entre Lali y Miguel Ángel Silvestre

En enero, a propósito de su aniversario, publicó una galería en Instagram donde indicó: "3 años Juntos...juntisimos! Aunque no sea "lo tuyo" esto de las redes quería compartir con la gente que me sigue mi agradecimiento a la vida por tenerte! Te amo Santi".

Aunque no reveló los motivos, hace semanas durante su paso por el programa PH, Podemos hablar, contó lo difícil que era para la relación convivir durante la pandemia: "No es tan fácil estar todo el tiempo conviviendo a sabiendas de que no podés, si necesitás un poco de aire, irte. Eso de retirarte del establecimiento, se complica por momentos".