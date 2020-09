Mauricio Ochmann habló sobre la llegada de un tercer hijo

Durante los festejos del Día del Padre, Aislinn tomó su cuenta de https://www.eonline.com/mx/news/1183665/fans-desaprueban-la-portada-de-mauricio-ochmann-con-lorenza-y-kailani para felicitar a su ex:

"@mauochmann es el mejor papá que conozco. Su devoción y entrega a su paternidad es algo que nunca había visto antes en un hombre.⁣ Me siento muy afortunada de que mi hija tenga la oportunidad de tener un papá así. Me hace sentir muy tranquila y en paz el saber que su papá siempre la cuidará y amará tanto como yo", escribió agregando que está tranquila co la familia que están formando.